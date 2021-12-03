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Экс-глава Офиса Зеленского обвинил его во взломе своего Telegram

Иван Линдеманн
13:54 03.12.2021
Также Андрей Богдан не исключил, что попыткой взлома его Telegram-аккаунта могли заниматься представители Службы безопасности.
Экс-глава Офиса Зеленского обвинил его во взломе своего Telegram
© Фото: Str, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил о попытке взлома своего Telegram-аккаунта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Богдан считает, что к происходящему причастен Владимир Зеленский.

«Вовчик (Владимир Зеленский - прим.ред.), что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу», - написал Богдан.

Также экс-глава Офиса президента Украины не исключил, что попыткой взлома его Telegram-аккаунта могли заниматься представители Службы безопасности.

В качестве доказательства Богдан выложил скриншот экрана телефона. На фото видно, что на телефон бывшему чиновнику несколько раз приходили коды подтверждения для входа в Telegram.

Андрей Богдан был уволен с должности главы офиса Зеленского в феврале 2020 года. По данным СМИ, причиной стал личный конфликт с президентом Украины.

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