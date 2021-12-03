В стране и мире Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить подростковую преступность Иван Линдеманн В совещании, помимо постоянных членов Совбеза, принял участие генеральный прокурор России Игорь Краснов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Тему подростковой преступности и вопросы защиты несовершеннолетних от вовлечения их в криминал предложил обсудить Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. «Мы часто говорим, обращаемся к очень важной, чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», - сказал президент. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. В совещании, помимо постоянных членов Совбеза, принял участие генеральный прокурор России Игорь Краснов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика