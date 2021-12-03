Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Как утверждается, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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В Москве суд арестовал россиянина по фамилии Суслов по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - говорится в сообщении.
Как уточняется, россиянину вменяют государственную измену, ему может грозить заключение сроком от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности в настоящий момент неизвестны, так как материалы дела являются засекреченными.