Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

В Москве суд арестовал россиянина по фамилии Суслов по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - говорится в сообщении.

Как уточняется, россиянину вменяют государственную измену, ему может грозить заключение сроком от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности в настоящий момент неизвестны, так как материалы дела являются засекреченными.