«Праздник мечты о будущем»: Собянин обратился к москвичам с новогодним поздравлением

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. Градоначальник поблагодарил горожан за трудолюбие, таланты и терпение.

Собянин адресовал отдельные слова благодарности врачам и медсестрам, которые даже сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Новый год мэр назвал праздником «отдохновения от проблем и забот» и «праздником мечты о будущем».

«Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», - отметил он.

Всем москвичам Собянин пожелал здоровья, благополучия и доброго настроения, добавив, что несмотря на все сложности Москва продолжает развиваться.