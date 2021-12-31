«Праздник мечты о будущем»: Собянин обратился к москвичам с новогодним поздравлением
Всем москвичам мэр пожелал здоровья, благополучия и доброго настроения.
© Видео: Личный блог Сергея Собянина в Telegram © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. Градоначальник поблагодарил горожан за трудолюбие, таланты и терпение.
Собянин адресовал отдельные слова благодарности врачам и медсестрам, которые даже сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19.
Новый год мэр назвал праздником «отдохновения от проблем и забот» и «праздником мечты о будущем».
«Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», - отметил он.
Всем москвичам Собянин пожелал здоровья, благополучия и доброго настроения, добавив, что несмотря на все сложности Москва продолжает развиваться.