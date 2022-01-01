Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили в 2021 году более 5000 прыжков с парашютом

Морские пехотинцы Балтийского флота РФ полностью выполнили программу воздушно-десантной подготовки за 2021 учебный год, совершив более пяти тысяч прыжков с парашютом.

В рамках подготовки морпехи Балтфлота совершали прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота, включая и высадки групп в количестве до 30 человек.

До выполнения практических прыжков специалистами и инструкторами по парашютно-десантной подготовке с военнослужащими проводились теоретические и практические занятия. Помимо стандартных парашютных систем применялись также управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет».

В ходе ВДП морпехами были отработаны нестандартные задачи, включающие в себя нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершение пяти- и десятикилометровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного неприятеля - разведывательных дозоров, вывода из строя коммуникаций «противника», применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов