В ГИБДД предупредили водителей о массовых проверках в новогодние праздники

Сотрудники Госавтоинспекции готовятся к масштабным рейдам по всей России в новогодние праздники. Инспекторы дорожно-патрульной службы будут проводить проверочные мероприятия в два этапа: с 31 декабря по 2 января и с 7 по 10 января. Основные усилия инспекторы направят на выявление нетрезвых водителей на дорогах, пишет портал AutoNews.

Кроме того, будет усилено патрулирование улиц на весь период новогодних каникул. Вместе с полицейскими будут дежурить бойцы Росгвардии, а также представители прочих силовых ведомств.

«Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц с 31 декабря по 10 января - во время праздников Госавтоинспекция готовится провести масштабные рейды. Участникам рейдов предстоит вычислять всех нарушителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогах будут дежурить и другие представители полиции, а также Росгвардия», - написал портал.

Особое внимание будет уделено проверкам в темное время суток, уточнили в инспекции. Среди прочих, будет практиковаться вариант с массовыми проверками, которые предполагают перекрытие улиц.