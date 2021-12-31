СМИ сообщили о закрытии половины АЭС в Германии

Власти Германии приняли решение о закрытии половины атомных электростанций (АЭС) в стране. Об этом пишет Associated Press.

Согласно материалу, в пятницу, 31 декабря, остановили работу сразу три из шести оставшихся в государстве атомных электростанции. При этом отмечается, что другие три власти намерены закрыть до конца 2022 года, после чего энергетика в ФРГ полностью перейдет на иные источники энергии.

Решение о поэтапном отказе от атомной энергетики немецкое руководство приняло еще в 2002 году. В 2011 году после аварии на японской АЭС в Фукусиме занимавшая в тот момент пост канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила это решение.

В настоящий момент правительство ФРГ рассчитывает к 2030 году полностью отказаться от использования всех видов энергии, произведенной при помощи угля.