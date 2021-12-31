В Госдуме оценили активность НАТО на Украине

В российской Госдуме заявили о присутствии инструкторов и консультантов НАТО на Украине. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже "вступила" в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает», - цитирует Затулина сайт «Комсомольской правды».

Накануне президент США Джо Байден заверил российского лидера Владимира Путина в том, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Диалог двух лидеров состоялся в ночь на пятницу, 31 декабря. Беседа продлилась 50 минут. В ходе разговора стороны продолжили обсуждать темы, которые затронули в ходе последнего разговора по видеосвязи 7 декабря, и затронули вопросы гарантий безопасности.