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Космический изгой: почему Плутон лишили планетарного статуса

Ян Брацкий
17:00 31.12.2021
По мнению ученого Дмитрия Вибе, Плутон бы исключен из списка планет после обнаружения более крупных объектов за орбитой Нептуна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: TheSpaceway, Pixabay
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Исключение Плутона из списка планет Солнечной системы в 2006 году - неоднозначное решение и до сих пор в научном сообществе нет единого подхода к этой проблеме. Об этом «Звезде» рассказал завотделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе, комментируя научную статью в журнале Science Direct. Ее авторы призывают вернуть Плутон в строй планет.

«Пункт, из-за которого Плутон пострадал гласит, что планета должна расчистить пространство вдоль своей орбиты от более мелких тел. Поскольку Плутон является одним из очень большого количества тел за орбитой Нептуна, он этому определению не отвечает. Когда Плутон записывали в планеты, он был единственным известным телом за орбитой Нептуна. Сейчас мы знаем, что есть другой пояс астероидов и Плутон просто один из наиболее крупных объектов», - сказал Вибе.

Ранее ученые выяснили, что Плутон окружен странной синей дымкой, или «фотохимическим смогом», согласно терминологии NASA. Ученые заявили, что пары тумана могут быть ядовиты. По мнению исследователей, дымка состоит из кристаллов льда, внутри которых находится цианид. Солнечный свет запускает химические реакции в атмосфере Плутона, из-за чего в ее верхних слоях образуются ядовитый цианистый водород, ацетилен и этилен.

По словам ученых, цианистый водород конденсируется в атмосфере из-за холодных температур, которые свойственны карликовой планете. Средняя температура поверхности Плутона -223,15°C.

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