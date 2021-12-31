Ярославские саперы танковой армии ЗВО получат на вооружение несколько роботизированных комплексов «Уран-6» в 2022 году
На вооружение инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), который дислоцируется в Ярославской области, в 2022 году поступит несколько робототехнических комплексов разминирования «Уран-6».
Данный комплекс управляется оператором с помощью пульта с расстояния до одного километра, что обеспечивает безопасное удаление при разрывах мин и снарядов.
Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, техника может выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Помимо этого, оборудование комплекса позволяет обнаруживать опасные предметы, а после - определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа найденного боеприпаса оператор комплекса имеет возможность выбрать наиболее эффективный и безопасный способ его обезвреживания.
Комплекс существенно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами.
Материал подготовил: Роман Захаров