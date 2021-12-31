Нарколог назвал самый подходящий для празднования Нового года напиток

За новогодним столом лучше не смешивать алкоголь с газированными напитками и сладостями. Такое сочетание губительно для самочувствия, о чем напомнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Лучшим вариантом, по его мнению, будет выпить пару бокалов белого вина, предварительно разбавив их водой.

«Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», - приводит РИА Новости слова Брюна.

Кроме того, отметил нарколог, не стоит подавать дурной пример детям, которые наблюдают за поведением взрослых во время застолья.

Самой лучшей закуской к выпитому, считает Брюн, будут блюда из отварного картофеля, которые подобно абсорбенту препятствуют всасыванию алкоголя в кровь.