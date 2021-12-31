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Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина

13:56 31.12.2021
Это уже второе ответное письмо Иман Али от президента России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии передали новогодние поздравления от президента РФ Владимира Путина маленькой жительнице Латакии.

Девятилетняя Иман Али в канун праздников получила уже второе письмо от российского лидера в ответ на свои письма и рисунки, которые она ему отправляла.

«Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников... Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям - благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем», - говорится в письме Путина.

В гости к семье девочки, которая учит русский язык и интересуется культурой нашей страны, пришли Дед Мороз и Снегурочка. Вместе они спели «Катюшу».

Затем исполнили новогоднюю мечту Иман. Она хочет стать военным врачом. Девочку вместе с мамой пригласили на базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения, где ей рассказали, как оказывают помощь пациентам, как делают операции. Девочке подарили фонендоскоп и целый рюкзак сладостей.

Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгих

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