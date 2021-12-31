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Метро, МЦК и МЦД: как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Иван Линдеманн
00:53 31.12.2021
С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном столичном транспорте будет бесплатным.
Метро, МЦК и МЦД: как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Шестой год подряд метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом на своей странице в Twitter напомнил мэр Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь метро, МЦК и часть наземных маршрутов будут ходить бесплатно и без перерывов. Для тех, кто встретит полночь в метро, будет транслироваться новогоднее поздравление», - написал он.

Работу Московских центральных диаметров продлят до 02:30 ночи. В усиленном режиме будет работать наземный транспорт. С графиком движения можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Кроме того, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном столичном транспорте будет бесплатным.

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