Метро, МЦК и МЦД: как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Шестой год подряд метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом на своей странице в Twitter напомнил мэр Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь метро, МЦК и часть наземных маршрутов будут ходить бесплатно и без перерывов. Для тех, кто встретит полночь в метро, будет транслироваться новогоднее поздравление», - написал он.

Работу Московских центральных диаметров продлят до 02:30 ночи. В усиленном режиме будет работать наземный транспорт. С графиком движения можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Кроме того, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном столичном транспорте будет бесплатным.