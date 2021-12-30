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Плотные облака дыма: кадры вспыхнувших под Хабаровском цистерн с топливом

Анна Назайкина
08:25 30.12.2021
Как утверждается, в тушении пожара приняли участие 43 человека.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Хабаровском крае в селе Ильинка произошло возгорание двух цистерн с топливом по 20 тонн, с одной из них произошел розлив топлива, сообщили в МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составила 300 метров. Как отмечается, в настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

«30 декабря 2021 года на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории, арендуемой частным лицом, в селе Ильинка на улице Северной. На место незамедлительно убыли пожарные расчеты краевой пожарной охраны и МЧС России по повышенному номеру вызова», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Как утверждается, в тушении пожара приняли участие 43 человека личного состава. Кроме того, для ликвидации возгорания было привлечено 10 единиц техники.

В настоящее время огнеборцы ведут работу по локализации очагов горения, также приняты меры для защиты рядом стоящих построек. Было добавлено, что в данный момент устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

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