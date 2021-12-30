Опасные артефакты: восемь бомб времен ВОВ уничтожили под Севастополем

Сразу восемь немецких бомб времен Великой Отечественной войны уничтожили спасатели и инженерные подразделения Черноморского флота. Огромные снаряды разного калибра нашли в нескольких районах Севастополя. Самые большие весят 250 килограммов - ими фашисты бомбили мирный город. Саперы вывезли их на спецполигон и уничтожили контролируемым взрывом.

«Три самые крупные – авиабомбы немецкого производства SC-250 – имели вес 250 килограммов каждая. Еще три предмета, также немецкого производства – весили по 50 килограммов. Ликвидацию этих находок, а также одной советской бомбы весом 2,5 килограмма осуществили путем контролируемого подрыва на специальном полигоне МЧС России», - говорится в сообщении ведомства.

Еще одну авиабомбу пришлось взрывать прямо в лесу на месте обнаружения. Найденный фугас немцы также часто использовали для минирования дорог и перемещать ее спустя столько лет было очень опасно. Взрыватель мог сдетонировать даже от легкого движения. Саперы огородили находку защитным куполом и подорвали на месте.