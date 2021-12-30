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На Украине прекратили разработку вакцины от коронавируса

Иван Линдеманн
05:57 30.12.2021
Сейчас в мире существует достаточно вакцин от коронавируса, и интерес украинского руководства пропал.
На Украине прекратили разработку вакцины от коронавируса
© Фото: Volodymyr Tarasov Ukrinform, globallookpress
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На Украине отказались от идеи разработки вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.

По словам ученого, к разработке собственной вакцины правительство Украины проявляло интерес, когда на рынке не было аналогичных препаратов. Сейчас в мире существует достаточно вакцин от коронавируса, и интерес украинского руководства пропал.

Как отметил Сибирный, ученые успели сделать часть работы – произвели продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки и охарактеризовали, доказали их высокую иммуногенность.

Однако дальнейшие изыскания должны были пройти в Польше, где есть оборудование, которого нет на Украине. Исследование стоило около 300 тысяч евро, однако продолжить его не смогли.

«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», - рассказал Сибирный порталу «Общественный».

Ранее стало известно, что на Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, новый вариант инфекции выявили у человека, прибывшего из ОАЭ.

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