На Украине прекратили разработку вакцины от коронавируса
На Украине отказались от идеи разработки вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.
По словам ученого, к разработке собственной вакцины правительство Украины проявляло интерес, когда на рынке не было аналогичных препаратов. Сейчас в мире существует достаточно вакцин от коронавируса, и интерес украинского руководства пропал.
Как отметил Сибирный, ученые успели сделать часть работы – произвели продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки и охарактеризовали, доказали их высокую иммуногенность.
Однако дальнейшие изыскания должны были пройти в Польше, где есть оборудование, которого нет на Украине. Исследование стоило около 300 тысяч евро, однако продолжить его не смогли.
«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», - рассказал Сибирный порталу «Общественный».
Ранее стало известно, что на Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, новый вариант инфекции выявили у человека, прибывшего из ОАЭ.