Блогер Варламов попал в полицию в Либерии

Илья Варламов сообщил, что попал в полицейский участок в Либерии. По словам блогера, туда его «эвакуировали».

«Приехала полиции, эвакуировали, сейчас в участке. Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал его адвокат. Не понятно, что хотят», - говорится в сообщении Варламова в его Telegram-канале.

Позднее блогер объяснил, что его обвиняют в съемке секретного расположения игровых автоматов, а также выигрышных комбинаций.

В настоящий момент Варламов находится на свободе по решению начальника местной полиции.

В январе этого года блогер вместе с группой был задержан в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа из-за пульта от дрона.