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Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

00:00 31.12.2021
Глава оборонного ведомства назвал российскую армию одной из самых современных и эффективных, служить в которой почетно и престижно.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к военнослужащим в канун Нового года. Глава оборонного ведомства отметил, что с этим праздником многие связывают особые надежды.

«Уважаемые друзья! Совсем скоро, под бой курантов, мы загадаем заветные желания и встретим новый 2022 год. С этим светлыми и добрым праздником мы связываем особые надежды, ожидаем счастливых перемен, радостных событий и, конечно же, ставим самые смелые цели. Ведь только для тех, кто знает куда идет, ветер всегда попутный», - сказал Шойгу.

Говоря о годе уходящем, министр обороны отметил, что он был непростым. Тем не менее, российская армия твердо следовала намеченным ориентирам.

«Мы становились опытнее, сильнее и оснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы. Сегодня наши Вооруженные силы одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов. Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», - сказал глава Минобороны.

Основная заслуга в этом тех, кто высоко несет звание защитника Отечества, отметил Шойгу. Тех, кто добросовестно выполняет свой воинский долг и обеспечивает эффективное развитие армии России.

«Хочу выразить особую благодарность тем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту. Кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях. Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей», - поблагодарил Сергей Шойгу.

Министр обороны России выразил надежду, что наступающий 2022 год станет временем удач и свершений. Шойгу пожелал военнослужащим и членам их семей крепкого здоровья, мира, благополучия и еще раз поздравил с праздником.

Материл подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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