Жизнь под землей: какие подробности о задержании Саддама Хусейна рассказал сотрудничавший с армией США переводчик

Когда Саддама Хусейна задержали, он находился в комнате, где, скорее всего, молился. А кадры ареста политика были сфальсифицированы: все выглядело так, будто он был в яме.

Сейчас бывший переводчик армии США, скрывающий лицо и с измененным голосом, рассказывает об обстоятельствах ареста бывшего иракского диктатора. Саддама Хусейна американские войска искали почти девять месяцев, а за его голову объявляли несколько миллионов долларов. Нашли благодаря родственнику одного из его охранников: он ездил на рынок и покупал там лучшие продукты, а перевозил их потом за двести километров от Багдада.

Хусейн тогда буквально залег на дно. Согласно информации, растиражированной американскими СМИ, скрывался политик в тоннеле глубиной порядка двух метров.

Чтобы поймать Хусейна, по словам очевидца, использовали усыпляющий газ. Его распылили на площади в квадратный километр - это примерно два Ватикана. Так что все вокруг покрылось белым веществом, от него впоследствии погибли все животные.

«Американский спецназ окружил ферму, высадился десант, раздались звуки выстрелов. Поначалу я даже не понял, куда меня привезли. И кто эти люди, которых вывели на поверхность. Мне сказали не задавать вопросов и не подходить близко без маски. Якобы из-за того, что военные могли принять меня за противника», - вспоминает сейчас сотрудничавший с американскими войсками иракский переводчик.

Небольшое помещение - 3,5 на 4 метра - последнее прибежище человека, почти четверть века правящего одним из богатейших нефтеносных государств мира. Элитная одежда, две пары ортопедической обуви, духи, фотографии семьи и даже личный револьвер - все это было найдено внутри и почти сразу же украдено.

Хусейна обвинили в преступлениях против человечности. Ему предъявили сразу 12 пунктов обвинения. Но лишь одного из них - в убийстве почти 150 мирных жителей, виновных лишь в том, что жили поблизости от места, где на Хусейна готовили покушение - хватило, чтобы вынести смертный приговор. И повесить в начале одного из главных мусульманских праздников - Курбан-байрама.

Официальным поводом для свержения правящего режима тогда было названо наличие в Ираке химического оружия. Пробирку с его якобы образцом тогда мировому сообществу предъявил лично госсекретарь США Колин Пауэлл. И хотя никакого подтверждения этим словам в Ираке не нашли, отступить назад американцы уже не могли. Свою вину, впрочем, они признали, хотя раскаяние уже было запоздалым.

По словам Буша-младшего, из-за того, как была организована казнь, ему было труднее «доказать американскому народу, что это правительство действительно хочет объединения страны».

Суд над Саддамом начался через два года после его ареста. Специально для этого в Ираке был создан Высший военный трибунал и возвращена смертная казнь. Хотя состязательности сторон, говорит первый судья по этому делу, просто не было. Хусейну не давали свободно говорить, сидеть во время заседания и не разрешали присутствовать в суде его адвокатам.

«Одного из адвокатов защиты убили уже на второй день судебного заседания. Второго постигла такая же участь - с ним расправились прямо перед зданием суда. Что может быть большим давлением на подсудимого, чем убийства адвокатов?», - рассказал первый судья на процессе по делу Саддама Хусейна Ризгар Мухаммад Амин.

Последствия от вторжения в Ирак оказались куда более серьезными, чем это можно было представить. Именно там был создан запрещенный в России ИГИЛ*, в котором состояли в основном верные Хусейну военнослужащие иракской армии.

А сотрудничавший с американцами переводчик, который вопреки обещаниям так и не смог уехать в США, сегодня, спустя 15 лет после казни Хусейна, до сих пор серьезно опасается за свою жизнь.

«Про нас как будто забыли. Ни посольство, ни консульство США не интересуются нашей судьбой. Нас бросили как игрушки в углу дома, которые потихоньку покрываются пылью», - утверждает теперь он.

При себе у Саддама были найдены и 17 коробок с американской наличностью, внутри каждой из которых, по оценке переводчика, находилось от шести до девяти миллионов долларов. Но их следы просто пропали. Так же как, как и некогда независимое государство.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ