В стране и мире Путин принял в гражданство России экс-советницу Рейгана по СССР Ян Брацкий Кроме того, Владимир Путин принял в гражданство нескольких уроженцев Франции, которые являются потомками российских эмигрантов. © Фото: Артем Головнин, АРТЕК МЕДИА, ВК Читайте нас на: Бывшая советница экс-президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР получила российское гражданство. Указ о его присвоении 90-летней Сюзанне Масси подписал президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Масси Сюзанна Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится, в частности, в указе. Сюзанна Масси - американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». Пост неформального советника Рейгана она занимала в 1980-х годах. Обращаясь к российскому лидеру с просьбой о гражданстве Масси отметила, что долгие годы старалась работать над сближением народов России и США, поэтому ей хочется остаться в нашей стране и продолжить начатое много лет назад дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика