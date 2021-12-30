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Путин принял в гражданство России экс-советницу Рейгана по СССР

Ян Брацкий
19:40 30.12.2021
Кроме того, Владимир Путин принял в гражданство нескольких уроженцев Франции, которые являются потомками российских эмигрантов.
Путин принял в гражданство России экс-советницу Рейгана по СССР
© Фото: Артем Головнин, АРТЕК МЕДИА, ВК
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Бывшая советница экс-президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР получила российское гражданство. Указ о его присвоении 90-летней Сюзанне Масси подписал президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Масси Сюзанна Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится, в частности, в указе.

Сюзанна Масси - американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». Пост неформального советника Рейгана она занимала в 1980-х годах. Обращаясь к российскому лидеру с просьбой о гражданстве Масси отметила, что долгие годы старалась работать над сближением народов России и США, поэтому ей хочется остаться в нашей стране и продолжить начатое много лет назад дело.

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