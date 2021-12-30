Летающие волшебники: сотрудники МЧС поздравили детей в российских больницах

Сразу в нескольких регионах России напротив окон детских больниц сегодня появились альпинисты в костюмах Дедов Морозов. Таким образом пожарные, сотрудники МЧС и волонтеры решили поздравить малышей, которые не смогут встретить Новый год дома. С помощью своего рабочего снаряжения «волшебники» спустились с крыш зданий прямо в палаты и вручили маленьким пациентам подарки.

Этот «новогодний десант» в Раменской областной больнице ждали с нетерпением. В канун главного детского праздника, вот уже несколько лет подряд, сотрудники МЧС поздравляют самых маленьких пациентов. Руслан готовился к празднику, вместе с мамой разучивал стих для Деда Мороза, но пару дней назад попал в больницу с бронхитом. Ни малыш, ни его мама не ожидали увидеть главного новогоднего волшебника прямо в отделении.

«Просто невероятно. До глубины души. Вообще неожиданно», - признается мама Елена.

Без внимания не остался ни один ребенок. Те, кто постарше спешат запечатлеть все на телефоны, чтобы поделиться с друзьями в Сети. Ну, а малыши, сразу же принялись за сладости. Олег Алексеев сам отец, и хорошо понимает, как нелегко приходится детям попавшим в больницу, да еще и в канун Нового года. Поэтому сам вызвался помочь малышам почувствовать праздник.

«Это дети, они в такой обстановке сейчас, тем более не дома. Им грустнее грустного. Им хочется праздника и мы постарались им немного поднять настроение. Улыбки с лица не сходят, это точно того стоило», - признался спасатель первого класса Олег Алексеев.

Праздник устроили и маленьким пациентам нижегородской больницы. Пожарная техника - в качестве саней. Пока помощники развлекали акробатическими номерами малышей, сам Дедушка Мороз со Снегурочкой поднялись к окнам палат на подъемнике и поздравили малышей с Новым годом.

А в Новосибирске детей поздравили курсанты Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они эффектно спустились к окнам палат, а после вручили детишкам подарки. В этом году в подобных акциях принимают участие 65 регионов страны, чтобы сказка пришла в гости к каждому малышу.