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Путин переназначил Дмитриева на пост директора РФПИ еще на пять лет

Ян Брацкий
18:44 30.12.2021
Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с момента его создания в 2011 году.
Путин переназначил Дмитриева на пост директора РФПИ еще на пять лет
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин переназначил Кирилла Дмитриева на пост главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сроком на пять лет.

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

В тексте указа о переназначении сказано, что он вступает в законную силу с 17 января 2022 года.

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