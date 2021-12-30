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Невролог объяснил опасность звуков от взрывов петард для детей

Роман Захаров
17:50 30.12.2021
В результате громких хлопков у детей может появиться острая невротическая реакция.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anna-Louise, Pexels
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Из-за взрывов петард и салютов, которые традиционно будут повсеместно греметь в новогоднюю ночь, может сильно пострадать психическое здоровье ребенка. Об этом в беседе со «Звездой» предупредил детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов.

Так, по словам специалиста, в результате громких хлопков у малышей может появиться острая невротическая реакция, выражающаяся в том числе в заикании и нервном тике.

При этом врач отметил, что сейчас дети привыкли к такого рода празднованию Нового года и подобные проблемы происходят реже, чем раньше. Чаще, утверждает кандидат медицинских наук, от пиротехники страдают органы зрения.

«Сейчас меньше, потому что уже все насобачились с этим делом. Раньше было больше. Сейчас в основном глаза горят. Прям офтальмологическая пора», - объяснил он.

Павел Соколов добавил, что громкие хлопки не могут вызвать у детей эпилепсию. При этом острая невротическая реакция, способная появиться после взрывов салютов и петард, по словам медика, поддается лечению, главное - сразу показать свое чадо врачу.

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