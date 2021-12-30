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Языки пламени из окон: в Туапсе полыхает жилая многоэтажка

Ян Брацкий
16:48 30.12.2021
По предварительным данным, эвакуированы 24 человека, есть сведения о пострадавшем.
© Видео: Константин Баев, Мой Туапсе, ВК © Фото: Константин Баев, Мой Туапсе, ВК
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Сильный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе. Первые кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как из окон квартиры на втором этаже валит густой дым и вырываются языки пламени. На месте находятся представители оперативных служб и многочисленные очевидцы.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 24 человека, есть информация о пострадавшем.

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