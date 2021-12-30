Языки пламени из окон: в Туапсе полыхает жилая многоэтажка

Сильный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе. Первые кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как из окон квартиры на втором этаже валит густой дым и вырываются языки пламени. На месте находятся представители оперативных служб и многочисленные очевидцы.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 24 человека, есть информация о пострадавшем.