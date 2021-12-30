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Россия пообещала Минску помощь в случае расследования ситуации с беженцами

Виктория Ивашечкина
13:52 30.12.2021
Несколькими днями ранее в Госпогранкомитете республики сообщили, что польский военнослужащий попросил политубежища у Белоруссии.
Россия пообещала Минску помощь в случае расследования ситуации с беженцами
© Фото: Минобороны РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона окажет Минску необходимую поддержку в случае начала расследования действий польских властей в ситуации с беженцами на границе с Белоруссией.

«В случае инициирования белорусскими коллегами расследования вопиющих фактов, которые были озвучены военнослужащим Чечко, мы окажем им необходимую поддержку», - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что поддержка будет оказана в том числе в русле взаимных обязательств в рамках Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Летом на границе Белоруссии с Польшей, а также Литвой и Латвией скопилось большое количество нелегалов из африканских и ближневосточных стран. Они пытались прорваться на территорию Евросоюза.

Ранее в Госпогранкомитете РБ сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Белоруссии.

По данным ведомства, причиной такого решения стало несогласие военнослужащего с политикой Варшавы во время миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, а также негуманное обращение польских солдат с беженцами.

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