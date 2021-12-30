Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии

Мэра Томска Ивана Кляйна признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Советский районный суд города приговорил его к двум годам заключения в колонии общего режима.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», - приводит ТАСС слова судьи, зачитавшего обвинительный приговор.

Напомним, что ранее Кляйна обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Впоследствии, в ноябре 2020 года, его отстранили от должности градоначальника, а в январе 2021 года суд продлил ему срок содержания под стражей до 13 марта.

Также, по версии следствия, в 2016 году в интересах ОАО «Томское пиво» мэр поручил начальнику Департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель был лишен возможности использовать земельный участок рядом с предприятием для строительства домов.