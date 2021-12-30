«Думал, что это не всерьез»: Гришковец о своем избрании на пост главы Общественного совета при ФСИН

Актер и драматург Евгений Гришковец в беседе со «Звездой» прокомментировал свое избрание на пост главы Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний.

«Предложение войти в состав совета я получил летом. А то, что я стану председателем, озвучили буквально накануне. Я, честно говоря, думал, что это не всерьез... Сейчас нужно будет настроить работу. Для меня это вообще с чистого листа все», - сказал он.

Ранее стало известно, что кандидатуру Гришковца предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он добавил, что члены совета и профильные комиссии решили назначить на должность главы совета человека, который был бы известен не только в рамках УИС.

Гриб отметил, что Гришковец является авторитетным человеком и на него сложно надавить. Как было отмечено ранее, кандидатура драматурга была поддержана единогласно.