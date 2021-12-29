Армия Артисты Северного флота поздравили с Новым годом российских миротворцев в Нагорном Карабахе В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27-ми местных наблюдательных постах для военнослужащих. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили с Новым годом военнослужащих российского миротворческого контингента на дальних постах в Нагорном Карабахе. Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота приехали из России и поздравили российских миротворцев на отдаленных наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Художественный коллектив ансамбля выступил с новой творческой новогодней программой для военнослужащих. «Концерты ансамбля продлятся до конца новогодних праздников. Мы с ними проедем все сторожевые посты и заставы. Каждого военнослужащего поздравим с Новым годом и подарим им новогодние подарки», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Полюхович. В канун празднования Нового 2022 года в места несения службы и дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поступают поздравления и новогодние подарки от субъектов РФ, общественных организаций и фондов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27-ми наблюдательных постах в Нагорном Карабахе для российских миротворцев и жителей Аскеранского, Мартунинского и Мардакертского районов. Выступления также состоятся в рамках гуманитарной акции в школе-интернате города Степанакерт, где коллектив поздравят детей в возрасте от 6 до 15 лет. «Сегодня к нам приехал ансамбль песни и пляски северного флота. Выступили хорошо, нам понравилось. Заместитель командующего подарил нам елку. С их приездом мы почувствовали приближение Нового года», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Скоробогатов. В сборе и передаче новогодних подарков и поздравлений военнослужащим активное участие приняли представители органов власти субъектов РФ, общественных организаций и региональных отделений Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее самолет военно-транспортной авиации Минобороны РФ доставил из России в Нагорный Карабах праздничный груз: новогодние елки и елочные украшения, продуктовые и гигиенические наборы, кондитерские изделия и сладости, личные поздравления (письма и открытки) защитникам Отечества. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика