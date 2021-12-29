Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Артисты Северного флота поздравили с Новым годом российских миротворцев в Нагорном Карабахе

07:05 29.12.2021
В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27-ми местных наблюдательных постах для военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили с Новым годом военнослужащих российского миротворческого контингента на дальних постах в Нагорном Карабахе.

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота приехали из России и поздравили российских миротворцев на отдаленных наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Художественный коллектив ансамбля выступил с новой творческой новогодней программой для военнослужащих.

«Концерты ансамбля продлятся до конца новогодних праздников. Мы с ними проедем все сторожевые посты и заставы. Каждого военнослужащего поздравим с Новым годом и подарим им новогодние подарки», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Полюхович.

В канун празднования Нового 2022 года в места несения службы и дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поступают поздравления и новогодние подарки от субъектов РФ, общественных организаций и фондов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27-ми наблюдательных постах в Нагорном Карабахе для российских миротворцев и жителей Аскеранского, Мартунинского и Мардакертского районов. Выступления также состоятся в рамках гуманитарной акции в школе-интернате города Степанакерт, где коллектив поздравят детей в возрасте от 6 до 15 лет.

«Сегодня к нам приехал ансамбль песни и пляски северного флота. Выступили хорошо, нам понравилось. Заместитель командующего подарил нам елку. С их приездом мы почувствовали приближение Нового года», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Скоробогатов.

В сборе и передаче новогодних подарков и поздравлений военнослужащим активное участие приняли представители органов власти субъектов РФ, общественных организаций и региональных отделений Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее самолет военно-транспортной авиации Минобороны РФ доставил из России в Нагорный Карабах праздничный груз: новогодние елки и елочные украшения, продуктовые и гигиенические наборы, кондитерские изделия и сладости, личные поздравления (письма и открытки) защитникам Отечества.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Новак оценил шансы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»
06:37 В стране и мире
Путин проведет встречу с Лукашенко в Санкт-Петербурге
05:40 В стране и мире
Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом
04:37 В стране и мире
В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины «Спутник V»
06:12 Армия
Евкуров назвал главные направления подготовки ВС РФ в 2021 году
Популярное
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.