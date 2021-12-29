Артисты Северного флота поздравили с Новым годом российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили с Новым годом военнослужащих российского миротворческого контингента на дальних постах в Нагорном Карабахе.
Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота приехали из России и поздравили российских миротворцев на отдаленных наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Художественный коллектив ансамбля выступил с новой творческой новогодней программой для военнослужащих.
«Концерты ансамбля продлятся до конца новогодних праздников. Мы с ними проедем все сторожевые посты и заставы. Каждого военнослужащего поздравим с Новым годом и подарим им новогодние подарки», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Полюхович.
В канун празднования Нового 2022 года в места несения службы и дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поступают поздравления и новогодние подарки от субъектов РФ, общественных организаций и фондов.