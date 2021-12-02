Трех агентов спецслужб Украины задержали в России

В России задержали трех агентов спецслужб Украины. Двое из них занимались сбором данных о стратегических объектах, третий планировал теракт, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили в их автомобиле оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направили на экспертизу.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 000 долларов», - сообщили в ФСБ.

Также в Федеральной службе безопасности добавили, что удалось также задержать агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который, как утверждается, был направлен на территорию РФ, чтобы совершить теракт.

«Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г. р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», - добавили в ведомстве.

Кроме того, было добавлено, что агент планировал совершить теракт, подорвав две самодельные взрывчатки массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.