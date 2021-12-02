Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трех агентов спецслужб Украины задержали в России

Анна Назайкина
09:54 02.12.2021
Как сообщили в ФСБ, один из агентов планировал совершить теракт,  подорвав две самодельные взрывчатки.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

В России задержали трех агентов спецслужб Украины. Двое из них занимались сбором данных о стратегических объектах, третий планировал теракт, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили в их автомобиле оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направили на экспертизу.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 000 долларов», - сообщили в ФСБ.

Также в Федеральной службе безопасности добавили, что удалось также задержать агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который, как утверждается, был направлен на территорию РФ, чтобы совершить теракт.

«Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г. р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», - добавили в ведомстве.

Кроме того, было добавлено, что агент планировал совершить теракт,  подорвав две самодельные взрывчатки массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.