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В Белом доме назвали темы, которые США хотят обсуждать с Россией

Роман Захаров
22:05 29.12.2021
В американской администрации также назвали желаемые для Вашингтона площадки для переговоров с Москвой.
В Белом доме назвали темы, которые США хотят обсуждать с Россией
© Фото: Steven Green, flickr
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Соединенные Штаты хотят в ОБСЕ обсуждать с Россией безопасность в Европе и урегулирование на Украине, а проект договора с Североатлантическим альянсом - в Совете РФ - НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам чиновника, у каждого формата будет своя повестка с «естественным перехлестом тем». Представитель американской администрации также подчеркнул, что в ОБСЕ Соединенные Штаты хотят, в частности, обсуждать «архитектуру европейской безопасности» и проблематику Украины с ее участием.

«Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса», - сказано в материале.

Напомним, 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В документах, в том числе, говорится, что РФ призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО и, помимо прочего, исключить присоединение альянсом Украины.

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