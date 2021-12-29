Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций

Художественный руководитель и актер Театра Наций Евгений Миронов опроверг сообщения о драке со своим участием. В беседе со «Звездой» артист сообщил, что у него все хорошо, а все слухи о потасовке не соответствуют действительности.

«Нет, это чушь. Все отлично. Это просто ерунда. С наступающим», - сказал Миронов в телефонном разговоре.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил сообщение о том, что Евгений Миронов принял участие в драке. В рукопашной схватке якобы участвовали трое. Впоследствии эта информация не нашла никакого подтверждения.