Уголовное дело заведено после гибели школьника в Дубне

После трагической гибели школьника в Дубне заведено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По информации следствия, тело 11-летнего мальчика было найдено вечером 28 декабря на улице с признаками обморожения. Установлено, что несовершеннолетний отправился в школу на автобусе, но до образовательного учреждения не добрался, а после не вернулся домой.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")», - говорится в заявлении Врадий на официальном сайте ведомства.

Тело ребенка было найдено без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он замерз. Назначены дополнительные проверки, изучаются условия проживания школьника.