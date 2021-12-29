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Юрия Хованского выпустили из СИЗО

Ян Брацкий
17:47 29.12.2021
Блогер был задержан в начале июня после исполнения Хованским песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из следственного изолятора (СИЗО), изменив ему меру пресечения на «запрет определенных действий» в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма.

«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», - сказала судья.

Стены изолятора Хованский покинет уже сегодня. Блогер был задержан, а потом арестован в начале июня, после исполнения песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. На него завели уголовное дело.

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