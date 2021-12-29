В стране и мире Юрия Хованского выпустили из СИЗО Ян Брацкий Блогер был задержан в начале июня после исполнения Хованским песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из следственного изолятора (СИЗО), изменив ему меру пресечения на «запрет определенных действий» в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма. «Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», - сказала судья. Стены изолятора Хованский покинет уже сегодня. Блогер был задержан, а потом арестован в начале июня, после исполнения песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. На него завели уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика