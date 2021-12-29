Юрия Хованского выпустили из СИЗО
Блогер был задержан в начале июня после исполнения Хованским песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из следственного изолятора (СИЗО), изменив ему меру пресечения на «запрет определенных действий» в рамках расследования уголовного дела об оправдании терроризма.
«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», - сказала судья.
Стены изолятора Хованский покинет уже сегодня. Блогер был задержан, а потом арестован в начале июня, после исполнения песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. На него завели уголовное дело.