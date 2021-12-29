В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности. Согласно сообщению, размещенному на сайте Гидрометцентра, это связано с образовавшейся на столичных улицах гололедицей.

Предупреждение будет действовать до 12.00 пятницы, 31 декабря. Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до 22.00 четверга, 30 декабря.

Как, в свою очередь, сообщает портал «Метеоновости», днем 29 декабря Москва и область оказались под воздействием гребня антициклона. В столичном регионе ожидаются осадки в виде слабого снега, а температура будет составлять минус 12 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.