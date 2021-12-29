Опубликованы кадры последствий пожара в палате ковидной больницы в Красноярске

Пять человек пострадали при пожаре в госпитале для больных коронавирусом в Красноярске. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Инцидент произошел в больнице №20 краевой столицы.

«Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению огня, а пожарные окончательно все потушили», - приводит ТАСС заявление прокуратуры.

По предварительным данным, пострадавшие надышались продуктами горения и находятся в состоянии средней тяжести.