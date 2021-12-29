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Опубликованы кадры последствий пожара в палате ковидной больницы в Красноярске

Ян Брацкий
17:24 29.12.2021
По предварительным данным, пациенты клиники получили ожоги и надышались угарным газом.
Опубликованы кадры последствий пожара в палате ковидной больницы в Красноярске
© Фото: Прокуратура
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Пять человек пострадали при пожаре в госпитале для больных коронавирусом в Красноярске. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Инцидент произошел в больнице №20 краевой столицы.

«Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению огня, а пожарные окончательно все потушили», - приводит ТАСС заявление прокуратуры.

По предварительным данным, пострадавшие надышались продуктами горения и находятся в состоянии средней тяжести.

© Прокуратура
© Прокуратура
© Прокуратура

В прокуратуре отметили, что, по их сведениям, четверо пациентов получили ожоги. В управлении МЧС добавили, что из помещения больницы пришлось эвакуировать 112 человек, часть из которых покинули палаты самостоятельно. К этому моменту возгорание полностью ликвидировано.

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