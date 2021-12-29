Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Память жива»: «Юнармия» показала семейные истории о войне в документальном фильме

16:27 29.12.2021
Работу юных патриотов передадут во все школы страны для использования в памятных мероприятиях и классных часах, посвященных подвигу нашего народа в годы войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На третьем молодежном форуме «Память жива», проводимом всероссийским движением «Юнармия», состоялась премьера документального фильма, в основу которого положены семейные истории юнармейцев о предках-фронтовиках.

Картину показали в Общественной палате РФ, где 28 декабря состоялось основное событие форума - Панельная дискуссия. Ее спикерами стали начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, директор АНО «Авангард» Дарья Борисова, координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Герой России Вячеслав Бочаров и начальник регионального штаба движения «Юнармия» Тверской области Виктория Апостолова.

«Идеи, которые были реализованы в этом году в рамках проекта "Память жива", очень важны как для нынешнего поколения, так и для будущего. Мы - поколение, которое должно с гордостью говорить о героях-красноармейцах, подаривших нам жизнь, несмотря на все ужасы той страшной войны. Мы - поколение победителей, и об этом нельзя забывать. Другой очень важной задачей нашего проекта является сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, которая из года в год подвергается искажению и фальсификации. Это происходит как за пределами России, так и, как бы ни было горько об этом говорить, внутри страны. Несмотря на то что многие считают в этом процессе основной угрозой Интернет и соцсети, мы берем их на вооружение и доказываем обратное, что эти площадки могут и должны стать основным рупором правды о войне», - подчеркнул Никита Нагорный.

География участников форума, который продлится три дня, весьма обширна и представлена 30 регионами страны. Часть из них - Республика Ингушетия, Белгородская, Архангельская, Московская, Омская, Псковская области, а также Москва и Санкт-Петербург - представлена на знаковом для столицы и страны мероприятии 300 делегатами.

Юнармейский проект «Память жива» реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Движение победило в этом конкурсе в 2020 году, в направлении «Сохранение исторической памяти».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:21 В стране и мире
Видео
«Крик души осознавших»: Медведчук о реакции ЕС на предложения РФ о нерасширении НАТО
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед
15:33 В стране и мире
Видео
Волонтер раскрыла подробности поисков замерзшего насмерть в Дубне школьника
14:15 В стране и мире
В ФАС оценили возможность резкого скачка цен на бензин в 2022 году
11:43 В стране и мире
«Искали более 300 человек»: волонтер раскрыла подробности гибели школьника на морозе в Подмосковье
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.