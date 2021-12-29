«Память жива»: «Юнармия» показала семейные истории о войне в документальном фильме

На третьем молодежном форуме «Память жива», проводимом всероссийским движением «Юнармия», состоялась премьера документального фильма, в основу которого положены семейные истории юнармейцев о предках-фронтовиках.

Картину показали в Общественной палате РФ, где 28 декабря состоялось основное событие форума - Панельная дискуссия. Ее спикерами стали начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, директор АНО «Авангард» Дарья Борисова, координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Герой России Вячеслав Бочаров и начальник регионального штаба движения «Юнармия» Тверской области Виктория Апостолова.

«Идеи, которые были реализованы в этом году в рамках проекта "Память жива", очень важны как для нынешнего поколения, так и для будущего. Мы - поколение, которое должно с гордостью говорить о героях-красноармейцах, подаривших нам жизнь, несмотря на все ужасы той страшной войны. Мы - поколение победителей, и об этом нельзя забывать. Другой очень важной задачей нашего проекта является сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, которая из года в год подвергается искажению и фальсификации. Это происходит как за пределами России, так и, как бы ни было горько об этом говорить, внутри страны. Несмотря на то что многие считают в этом процессе основной угрозой Интернет и соцсети, мы берем их на вооружение и доказываем обратное, что эти площадки могут и должны стать основным рупором правды о войне», - подчеркнул Никита Нагорный.

География участников форума, который продлится три дня, весьма обширна и представлена 30 регионами страны. Часть из них - Республика Ингушетия, Белгородская, Архангельская, Московская, Омская, Псковская области, а также Москва и Санкт-Петербург - представлена на знаковом для столицы и страны мероприятии 300 делегатами.

Юнармейский проект «Память жива» реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Движение победило в этом конкурсе в 2020 году, в направлении «Сохранение исторической памяти».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин