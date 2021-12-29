Двое погибших: в больнице на Украине прогремел взрыв
На месте работают спасатели и восемь бригад экстренной медицинской помощи.
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В реанимационном отделении Косовской центральной больницы в Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
«Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В результате происшествия погибли два человека. На месте работают спасатели, представители минздрава области и восемь бригад экстренной медицинской помощи.
На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Подробности трагедии уточняются.