В стране и мире Двое погибших: в больнице на Украине прогремел взрыв Иван Линдеманн На месте работают спасатели и восемь бригад экстренной медицинской помощи. © Фото: flickr Читайте нас на: В реанимационном отделении Косовской центральной больницы в Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины. «Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются», - говорится в сообщении ведомства в Facebook. В результате происшествия погибли два человека. На месте работают спасатели, представители минздрава области и восемь бригад экстренной медицинской помощи. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Подробности трагедии уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика