Сладости и игрушки: российские миротворцы вручили новогодние подарки карабахским детям

Военнослужащие миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вручили детям подарки к Новому году. Сладости и игрушки получили порядка 8 000 маленьких жителей региона.

В ходе брифинга представитель контингента Олег Горбунов рассказал, что в течение месяца нуждающимся доставлено порядка девяти тонн гуманитарной помощи. Саперы проверили на безопасность и разминировали около 2 000 зданий, осмотрели почти 700 километров дорог. Обнаружено и уничтожено более 25 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Между тем артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили с Новым годом российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27 местных наблюдательных постах для военнослужащих.

Накануне, 28 декабря, на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполнили сложные задачи по разведению враждующих сторон.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов