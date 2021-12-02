Лукашенко оценил идею создания единой валюты России и Белоруссии

Создание единой валюты России и Белоруссии - это более высокий уровень интеграции, к которому ни Москва, ни Минск пока не подошли. Об этом заявил Александр Лукашенко

«Подойдем - будем решать», - сказал президент Белоруссии в беседе с РИА Новости.

Пока это вопрос даже не нужно поднимать, считает белорусский лидер. По словам Лукашенко, к созданию единой валюты «надо прийти step by step».

На эту же тему ранее говорил Владимир Путин. По словам президента России, в этом направлении уже сделаны первые шаги. Путин объяснил, что российский и белорусский регулятор должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере.

В этом же интервью РИА Новости Лукашенко рассказал о референдуме по конституции Белоруссии. По его словам, он должен состояться в конце февраля 2022 года.