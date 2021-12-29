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В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации

Анна Касаткина
01:27 29.12.2021
Министерство опубликовало новую редакцию методических рекомендаций об организации оказания медпомощи при COVID-19 беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации
© Фото: pixabay
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Планировать беременность можно спустя 28 дней после введения первого компонента вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В среду, 29 декабря, министерство опубликовало новую, пятую редакцию методических рекомендаций об организации оказания медпомощи при COVID-19 беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
Как подчеркнули в ведомстве, на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины», - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что в этот срок формируется защитный иммунитет против COVID-19.

В Минздраве добавили, что на сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин на репродуктивную систему женщин и мужчин, в то же время такое влияние на нее может оказать само заболевание.

Помимо этой информации, в обновленную редакцию документа вошло еще несколько изменений. В их числе рекомендация использовать при тяжелой форме инфекции оксигенотерапию для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности для поддержания адекватной доставки кислорода плоду. В послеродовом периоде этот показатель должен быть 90% или выше, уточнили в министерстве.

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