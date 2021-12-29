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ВКС России получили модернизированный самолет-локатор А-50У

10:54 29.12.2021
У А-50У возросли показатели скорости, объема и качества информационного обмена и другие характеристики.
ВКС России получили модернизированный самолет-локатор А-50У
© Фото: Ростех
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Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, передали в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет-локатор А-50У. Об этом сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе Ростеха.

А-50У - модификация самолета А-50. По словам гендиректора концерна «Вега» Вячеслава Михеева, это уже седьмой по счету А-50У, который получили ВКС. Следующий самолет планируется поставить в войска в 2023 году.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника», - приводит пресс-служба слова Михеева.

А-50У создан на базе транспортного самолета Ил-76. Самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке.

Он может также применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Модернизированный А-50У получил новую электронику. У самолета возросли показатели скорости, объема и качества информационного обмена и другие характеристики, а на рабочих местах операторов установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов

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