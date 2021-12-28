Армия Осетр и каша по-купечески: как отметили день национальной кухни на авиабазе Хмеймим Командование авиабазы решило поощрить военнослужащих за отличную службу, разнообразить их рацион и приобщить к кухням братских народов. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Обычная армейская столовая на авиабазе Хмеймим в Сирии превратилась в настоящий ресторан национальной кухни. К столу приглашают официантки в кокошниках. Блины с икрой, гусь фаршированный яблоками, картошка с селедкой. Все это - лишь дополнение к основному меню. Все эти блюда одновременно и на гражданке не всегда увидишь. Расстегай, тыква, запеченная в тыкве, красная икра, фаршированный осетр, сало с черным хлебом и горчицей. Королева стола - гречневая каша по-купечески, с мясом и овощами, приготовленная по старорусскому рецепту. По соседству в другом зале - кухня братской Армении. Цыцак, долма, пахлава. Всех блюд с первого раза не запомнишь. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Причем все это - не просто праздник живота. Командование авиабазы Хмеймим преследовало три цели: поощрить военнослужащих за отличную службу, разнообразить их рацион и приобщить к кухням братских народов. «Когда я зашел, я очень удивился ассортименту - столько блюд. Очень сильно удивила рыба-осетр, окрошка, хоть сейчас и не сезон. Огромное спасибо поварам за то, что потрудились. Безумно все вкусно, великолепная подача, все очень красиво в традициях, в кокошниках девочки ходят. Очень приятно, огромное спасибо девочкам», - делится эмоциями военнослужащий Александр Федяев. Если для военных этот поход в столовую стал праздником, то для поваров и пекарей - это настоящий экзамен. Шпаргалки для сдачи которого порой приходилось искать в интернете - найти подходящий рецепт. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Среди мастеров кулинарного искусства не только женщины. Артем Смирнов - специалист по приготовлению гарниров. Но в этот раз ему пришлось встать раньше и немного перепрофилироваться. «Мы запекаем гуся, к обычным салатам он не идет. Выпекаем пироги, пышки. Холодец делали. Совсем отличается от рутины. Лучший результат для повара - когда говорят "спасибо", когда не наиграно, когда пишут в отзывах "все отлично" - для нас это лучшая похвала», - говорит он. Оказывается, чтобы накрыть такой богатый стол продовольственной службе не пришлось искать дополнительно какие-то продукты. Все приготовлено из ингредиентов регулярно поставляемых на российскую авиабазу. «Родина нас не забывает. Все это идет за счет основного меню и доставляется сюда морским транспортом. Все эти продукты итак идут в норму солдату, но, используя смекалку наших поваров, которые показали, что можно из этого сделать и приготовить», - поясняет заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по тылу Виктор Алексеев. Военные кулинары продолжат совершенствовать свое профессиональное мастерство. В следующий раз будут готовить блюда уже других национальных кухонь. Сейчас они доказали, что умеют делать это с душой. И приготовление пищи для военнослужащих - это не просто монотонный труд, а настоящий творческий процесс.



Материал подготовили Игорь Лапик и Анна Касаткина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика