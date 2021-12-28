Осетр и каша по-купечески: как отметили день национальной кухни на авиабазе Хмеймим

Обычная армейская столовая на авиабазе Хмеймим в Сирии превратилась в настоящий ресторан национальной кухни. К столу приглашают официантки в кокошниках. Блины с икрой, гусь фаршированный яблоками, картошка с селедкой. Все это - лишь дополнение к основному меню.
Все эти блюда одновременно и на гражданке не всегда увидишь. Расстегай, тыква, запеченная в тыкве, красная икра, фаршированный осетр, сало с черным хлебом и горчицей. Королева стола - гречневая каша по-купечески, с мясом и овощами, приготовленная по старорусскому рецепту.
По соседству в другом зале - кухня братской Армении. Цыцак, долма, пахлава. Всех блюд с первого раза не запомнишь.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.