Назван самый выгодный период для зимнего отпуска

Стоимость путешествий после предновогоднего скачка начнет снижаться к середине января, а ближе к февралю снизится на 30-40% по сравнению с праздничными днями. Об этом «Известиям» сообщили представители туриндустрии.

По словам гендиректора одной из сетей турагентств Алексана Мкртчана, цены на авиабилеты и гостиницы начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля.

«Особенно разница будет заметна на дальнемагистральных направлениях - Доминикане, Кубе, Мексике», - подчеркнул он.

Купить путевки выгодно можно будет и в Турцию и Египет: если средний чек за отдых в Турции на Новый год составляет 140-150 тысяч рублей за неделю в отеле «пять звезд» с питанием «ультра все включено» на двоих, то к 1 февраля этот же тур обойдется уже в 90 тысяч, отметил Мкртчан.

Специалист также уверен, что аналогичное снижение цен после Нового года затронет и горнолыжные курорты Красной Поляны.