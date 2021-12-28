Россия вошла в топ мировых лидеров по экспорту вакцин от COVID-19

Российская Федерация вошла в пятерку стран-лидеров по экспорту вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.

По данным этих организаций, по состоянию на 30 сентября России занимала пятое месте в рейтинге – по экспорту вакцин и объемам производства. На первом месте оказался Китай – в этой стране экспортировали 1487,6 миллионов доз. Далее следует объединенный Евросоюз, Индия и США.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об эффективности «Спутник V». Он отметил, что вакцина показала самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями.

Дмитриев напомнил об исследовании, которое проводилось в Венгрии и показало эффективность «Спутника V» на 98%. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены от смерти от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые.