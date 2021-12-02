Ученый объяснил, как размножаются первые в мире живые биороботы

Американский биолог Майкл Левин в беседе со «Звездой» рассказал, что первые в мире биороботы способны размножаться, так как в новой среде обитания эти клетки перезапускаются, они способны создавать собственные копии целого организма.

Ранее американские ученые заявили, что синтетические организмы, названные ксеноботами, могут самовоспроизводиться в небольшой тарелке, сдвигая свободные клетки.

«В новой среде обитания эти клетки как бы перезапускаются, ищут новые способы выживания, пытаются функционировать. Они способны создавать свои собственные копии - не на клеточном уровне, они копируют организм целиком, причем, не так, как это заложено в природе», - сказал он.

В ноябре стало известно, что ученые из США впервые с помощью суперкомпьютерного моделирования создали миниатюрных роботов из живых клеток. Материалом для создания роботов, способных самостоятельно двигаться, выполнять элементарные задачи и даже залечивать повреждения, послужили стволовые клетки эмбрионов гладких шпорцевых лягушек, поэтому специалисты назвали их ксеноботами.

По мнению ученых, в недалеком будущем они смогут выполнять множество важнейших задач. Например, лечить, если их запустить в организм человека или животного. Ксенороботов можно использовать и в экологических целях. Например, для сбора микропластика в Мировом океане.