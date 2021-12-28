Мать Юлии Началовой рассказала о еще двух смертях в семье исполнительницы в 2021 году

Мать певицы Юлии Началовой, умершей в 2019 году, рассказала, что в 2021 году не стало еще двух членов семьи знаменитой исполнительницы.

«Второго сентября не стало моей младшей сестры - Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина (мать бывшего супруга певицы Евгения Алдонина - прим. ред.) - бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек», - приводит Life.ru слова Таисии Началовой.

Мать певицы добавила, что семья - это самое важное, что есть в жизни человека, поэтому ее нужно беречь. Таисия Началова поздравила читателей с наступающим Новым годом и пожелала им здоровья, а также чтобы их родные и любимые всегда были рядом.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Год спустя в свет вышла последняя песня исполнительницы - «Останься» , записанная ею еще при жизни.