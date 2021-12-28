Несколько десятков человек: в Махачкале произошла массовая драка

В Махачкале произошла массовая драка, в которой участвовали местные жители и представители подрядной организации, проводившие ремонтные работы. Прибывшая на место полиция задержала несколько человек.

«Предварительной причиной массовой драки стала перекрытая на ремонт одна из центральных улиц города. Представители подрядной организации, отвечающие за ремонт, ранее уведомляли горожан, что дорога будет закрыта. Драка произошла между жильцами домов улицы Коркмасова и представителями подрядной организации. В результате несколько человек задержаны», - приводит ТАСС слова источника в администрации города.

Собеседник агентства добавил, что инцидентом сейчас занимаются полицейские.

Стоит отметить, что официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана по данному происшествию пока не поступало.