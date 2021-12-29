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В Московской области введут рейтинг для водителей автобусов

Роман Захаров
03:29 29.12.2021
По словам губернатора Андрея Воробьева, такой рейтинг позволит автобусным паркам региона нанимать на работу более квалифицированных специалистов.
В Московской области введут рейтинг для водителей автобусов
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Водители автобусов обязаны иметь культурный уровень общения, и для них в Московской области создадут такой же рейтинг, какой есть сейчас у таксистов. Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы сейчас работаем над этим. Таксисты имеют свой рейтинг - мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу. И с теми, кто дискредитирует их, кто позволяет себе работать, мягко скажу, по-старому, мы имеем право делать ставку на лучших», - приводит «360» слова главы региона.

Воробьев напомнил, что в Московской области в 2021 году в больших объемах вводилось в эксплуатацию новое жилье. В следующем году, по его словам, в регионе также будут появляться новые микрорайоны, из-за чего возрастет движение на дорогах. Все это, убежден чиновник, нужно должным образом обслуживать.

«Сейчас в стране будет рекордный ввод жилья - более 90 миллионов квадратных метров жилья введется в стране в этом году. И опять в нашем дорогом любимом Московском регионе введется очень заметная часть. Огромное количество жилья, новые микрорайоны, новые люди, движения», - подчеркнул губернатор.

Он также сообщил, что уже в настоящий момент Подмосковье закупает по 500 автобусов ежегодно. Много это или мало, по словам Воробьева, покажет время.

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