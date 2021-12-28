В МИД заявили, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу»

Россия не собирается возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы - нет», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента канала «БелРос».

При этом дипломат подчеркнула, что российская сторона не знает, «что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры».

Ранее Захарова заявила, что Россия «всегда будет виноватой в чем-либо для США». Представитель МИД добавила, что Москва открыто отстаивает собственные интересы, чем вызывает недовольство у Вашингтона.