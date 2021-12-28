Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности заместителя директора ФСИН.
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Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности заместителя директора ФСИН.
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